Undersyk nei de Noardseesykte yn Súd-Afrika

Noardseesykte

Oer de hiele wrâld binne der 25 gefallen fan de Noardseesykte bekend. De berteplakken fan de foarâlden fan dy minsken, befine harren yn de omjouwing fan de Noardsee en de measten komme út Fryslân. De sykte komt foaral foar by bern. It hat gefolgen foar it lykwicht. Dêrneist binne de symptomen spierskokken, swiere epilepsy oanfallen en ha bern mei dizze sykte in grutte kâns foar in fergroeide rêch. De libbensferwachting is by in part fan de pasjinten dêrom ek net heech.

It UMCG ûntduts yn 2012 it bestean fan de sykte en woe graach mear ûndersyk dwaan, mar doe wie dêr net genôch jild foar. Mem Renske Wassenaar hat dêrom begjin 2017 in oprop dien om jild yn te sammeljen. Har dochter Luna hat de Noardseesykte. Minsken ha massaal donearre en binnen twa wike wie der genôch om it twa jier duorjende ûndersyk útein te setten.