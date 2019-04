Onderzoek naar de Noordzeeziekte in Zuid-Afrika

Hoe gaat het nu met Luna?

Voor één meisje in het bijzonder is het onderzoek naar de Noordzeeziekte heel belangrijk: Luna Wassenaar. Ze is acht jaar oud, heeft de Noordzeeziekte en ervaart iedere nacht gemiddeld tweehonderd epileptische aanvallen. Haar moeder heeft de Stichting Noordzeeziekte opgezet en schrijft in december het volgende:

"Sinds een half jaar kan Luna niet meer lopen. Dingen vastpakken, is ook lastig door de schokken in haar lijf. We hebben veel verschillende medicijnen geprobeerd. De aanvallen werden niet minder, maar Luna kreeg wel last van bijwerkingen. We zijn begonnen met het ketogeen dieet, dat bestaat uit veel vet eten en nauwelijks suiker. Je stofwisseling verandert hiermee, dit kan de aanvallen aanzienlijk verminderen. Ik ben supertrots hoe mijn kleine meid het afgelopen jaar heeft doorstaan. Luna zegt vaak: 'Het gaat zoals het gaat.' Daar sluit ik me helemaal bij aan. Maar we geven niet op!"