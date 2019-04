Mear motorûngelokken mei it moaie waar

Twadde peaskedei barden der yn in pear oeren tiid trije ûngelokken dêr't motorriders by belutsen wiene. De ûngelokken wienen by Koarnwert, Drachtsterkompenije en op de A7 fan De Jouwer nei It Hearrenfean.

De plysje ropt autobestjoerders op om mear rekken te hâlden mei motorriders. Dy geane yn de maaitiid wer faker de dyk op. De measte automobilisten moatte dêr wer even oan wenne, omdat se in skoft gjin motors sjoen ha. De plysje hat ûndersyk dien nei de ûngelokken. Yn twa gefallen kamen de ûngelokken troch it ferkeard ynskatten fan ferkearssituaasjes, by it ynheljen en it ynfoegjen.