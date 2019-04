Folle krêft foarút: de frijwilligers fan de Ljouwerter basketbalklup Aris

Yn de fjirde ôflevering fan 'Folle krêft foarút' steane de frijwilligers fan Aris Ljouwert yn it middelpunt. Fersoargers Piet Bouius en Jan Watse Jousma fertelle oer harren wichtige taken by de wedstriden fan Aris, wylst teammanager Oege Hessel Faber ûnder mear folge wurdt ûnder de thúswedstriid fan de Ljouwerters tsjin koprinner ZZ Leiden.