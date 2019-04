Opfallend oantal meldingen oer gefaarlik krúspunt yn Damwâld

Troch de komst fan de Sintrale As binne de krusingen oanpast yn Damwâld. De krusing tusken de Haadwei en de Thiedemawei waard drastysk feroare. It wie earst in rotonde, mar no is it krúspunt ynrjochte as plein mei peallen yn it midden.

Foarrangsregels binne no net dúdlik foar automobilisten en oerstekke op dit drokke krúspunt is net maklik foar fytsers, kuierders of minsken mei in scootmobyl.