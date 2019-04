VNO/NCW en MKB begjinne eigen kampanje foar Europeeske ferkiezings

De wurkjouwersorganisaasjes komme dizze maitiid yn aksje foar Europa ek om in tsjinwicht te bieden oan it populisme, dat De Boer omskriuwt as 'te simpele antwurden op yngewikkelde fragen'. "As je earlik binne, kinne je allinnich mar fêststelle dat de Europeeske Uny in bulte berikt hat. Gean mar nei, hjoed-de-dei kinne je sa yn de auto stappe en trochride nei Italië of Berlyn. Foarhinne wie in Italiaan foar in soad Friezen in eksoat, hjoed-de-dei geane we dêr gewoan mei om."

De Boer is wiis mei it kontinint Europa en seit him ek Europeaan te fielen. "Wy hawwe gewoan in machtich moai kontinint mei in soad ferskaat, mar ek mei demokrasy en in soad frijheid. Dat mei ús best wat wurdich wêze." De wurkjouwers komme yn har kampanje net mei positive en negative stimadvizen. "Ek populistyske partijen hawwe rjocht fan bestean. Ik praat ek mei harren. Mar minsken dy't foar Europa stimme dogge der wol goed oan om efkes de partijprogramma's te lêzen foardat se har stim útbringe."