Iepening keatsseizoen ferkeazen ta 'Wedstriid fan de Wike'

De Bangmapartij is in ôfdielingswedstriid. Dat betsjut dat de keatsers net yn harren frije formaasjepartoeren útkomme, mar dat se keatse foar harren doarp of stêd. It wurdt wer in nijsgjirrich seizoen, tinkt sportferslachjouwer Andor Faber.

"Wêrby't de eagen fansels wer rjochte binne op Tjisse Steenstra, Taeke Triemstra en Gert-Anne van der Bos. Kinne se dit jier it wichtichste toernoai, de PC, wól winne? Dat duorret noch efkes. Snein binne se yn elk gefal inoars tsjinstanner, om't se alle trije foar in oare ôfdieling keatse."

De partij is sneintemiddei live te folgjen by Omrop Fryslân op 'e radio. Moandei is der in reportaazje te sjen yn Fryslân Hjoed en op ynternet.