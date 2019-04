Wetterskip ferheget wetterstannen fanwegen de drûchte

Mei de hegere wetterstannen besiket it wetterskip ek it sakjen fan it grûnwetter te beheinen en eventuele delslach sa goed mooglik fêst te hâlden. Der wurdt ûnder mear wetter út de Iselmar helle om de boezem yn Fryslân oan te foljen. Dêrfoar is neffens it wetterskip genôch wetter beskikber.

It grûnwetterpeil yn Fryslân stiet sa'n tsien sintimeter leger as de ôfrûne jierren. Ek de boppeste grûnlaach is drûger as gewoanwei yn dizze perioade.