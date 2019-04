Fytsestalling op It Hearrenfean is beklaaid mei hast 300 fytsframes

Yn de tiid dat Mintjes yn it sikehûs lei, ha freonen en kunden de ynboel fan de reparaasjekeet ferhuze nei it nije plak. Dêr is ek in hydraulyske fytslift ynstallearre, sadat it foar Mintjes net mear swier is om fytsen op te tillen.

Om de fytsestalling hinne moatte noch in pear saken dien wurde, foardat it plein hielendal klear is. As alles netsjes is, sil Mintjes noch in feestlik iepeningsmomint organisearje.