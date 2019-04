Tal megastâlen yn Fryslân bot tanommen: fan 72 nei 115

Risiko's

Neffens Wakker Dier sitte der in soad risiko's oan de megastâlen. "Bij brand of ziekte, treft het direct ontzettend veel dieren", seit Anne Hilhorst fan de stichting. "Daarnaast komt dierenwelzijn steeds meer in het gedrang, door de focus op de lagere kosten." It groeiende tal megastâlen yn ús provinsje komt neffens Hilhorst benammen troch it skrassen fan it molkekwotum foar boeren.

Dêr't it yn Fryslân benammen om melkkijbedriuwen giet, binne der hast gjin oare megastâlen yn ús provinsje. Der binne wol twa megastâlen dêr't fleispiken hâlden wurde. Dêr sitte dan mear as 220.000 bisten byinoar. Ek is der ien megastâl foar lishinnen yn Fryslân. Dêr wurde mear as 120.000 lishinnen hâlden.