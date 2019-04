SC Cambuur wint fan FC Den Bosch: "Moeizaam, maar wel verdiend"

Krekt as syn trainer wie ek Van Kippersluis bliid mei de winst. "Deze punten zijn belangrijk. Het was lastig vanwege het weer, het veld en de tegenstander. We waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk trek je het met 2-0 over de streep. Daar ben ik zeer blij mee."

Yn hoefier spilen de waarsomstannichheden op it hjitte keunstgersfjild in rol? "Ja, dat maakte het moeilijk. Je merkt het ook fysiek. Aan je lichaam, aan je voeten die bijna van het veld branden. Dat is nou eenmaal zo op zo'n veld."

Skorsing

Van Kippersluis krige tsjin FC Den Bosch syn fiifde giele kaart fan it seizoen, wêrtroch't de oanfaller automatysk skorst is foar de folgjende wedstriid. "Ja, ik was er ook doodziek van. Ik ben er vrijdag (thuis tegen MVV Maastricht, red.) niet bij, nee. Dat is klote, maar ik voorkwam er wel een counter mee."