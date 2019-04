SC Cambuur bliuwt mei oerwinning op Den Bosch yn de race foar play-offs

Matthew Steenvoorden

Nei de rêst kaam Den Bosch wat feller út de klaaikeamer. In soad smiet dat net op foar de Brabanners. Cambuurspiler Mbende krige yn de 56e minút in giele kaart. In pear minuten letter kopte Matthew Steenvoorden in hoekskop yn it doel en dêrmei stie SC Cambuur mei 2-0 foar. Yn de 73e minút krige Cambuur in penalty. David Sambissa wie dwers troch de ferdigening fan Den Bosch hinne dribbele. Foardat er it ôfmeitsje koe, waard er ûnderút helle. De strafskop dy't Cambuur dêrop takend krige, waard naam troch Robin Maulun. Hy helle it net, want it skot waard keard troch de doelman fan FC Den Bosch.

Xavier Mous keart strafskop Den Bosch

Cambuurdoelman Xavier Mous wist op syn beurt in strafskop fan Den Bosch tsjin te hâlden. Issa Kallon krige tsjin de ein fan de wedstriid in kâns der noch 3-0 fan te meitsjen. Syn skot einige op de fûsten fan Den Bosch-doelman Van der Steen. Yn de ekstra tiid ferraste Issa Kallon de Den Bosch-doelman yn de koarte hoeke, mar de bal gie yn it sydnet.