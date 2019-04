VIDEO: Play-off 2 VC Sneek-Sliedrecht Sport

VC Sneek heeft ook het tweede duel in de play-offs verloren van Sliedrecht Sport. In de sporthal van Sneek waren de Zuid-Hollandse volleybalvrouwen met 3-0 duidelijk een maatje te groot voor de Friezen. De stand in deze beste-van-vijf-serie om de landstitel komt daarmee op 2-0. Bij winst kan Sliedrecht Sport woensdag in eigen huis voor de derde keer op rij Nederlands kampioen worden. Een samenvatting met reacties van play-off-duel twee.