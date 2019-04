Johnny Jansen sjocht himself as nije haadtrainer fan SC Hearrenfean

VVV-Venlo

Tiisdeitejûn komt VVV út Venlo op besite nei it Abe Lenstrastadion. Foar beide ploegen stiet der net mear in soad op it spul. Nei it ferlies tsjin Heracles Almelo (2-1) binne de play-offs foar SC Hearrenfean net mear in realitysk doel. Mar dêr is Jansen it net mei iens. "Je weet het nooit. Het enige wat wij moeten doen, is de komende wedstrijden winnen en dan zien we het wel. Bovendien is er voor de club nog veel geld te winnen. (800.000 euro oan telefyzjejilden, red.)."

SC Hearrenfean hat twa wedstriden tsjin FC Grins en Heracles Almelo aardich fuotballe, mar wol dat tsjin VVV omsette yn in goed resultaat. Nettsjinsteande in folslein fitte seleksje sil Jansen gjin feroarings oanbringe oan syn basisalvetal. "De jongens hebben, afgezien van het resultaat, gewoon prima gevoetbald tegen Groningen en Heracles. Dus ik laat het zo staan."

Fermoedlike opstelling: Hahn, Schmidt, Høegh, Pierie, Woudenberg, Rienstra, Kobayashi, Vlap, Van Bergen, Lammers, Van Amersfoort.