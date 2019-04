Súd-Afrikaanske keunstner eksposearret yn Fries Museum

Matloga wennet en wurket yn Amsterdam, dêr't er krekt klear is mei in residinsje oan keunstnersynstitút De Ateliers. Hy makket grutte skilderijen yn it griis, swart en wyt. It binne tafrielen út it gewoane libben. Minsken dy't prate, dûnsje en wat drinke.

Foar in part binne de wurken skildere. De gesichten binne kollaazjes. Matloga hat dêrfoar dielen fan gesichten út kranten en tydskriften knipt en dy op it skilderij plakt, lykas in mûle of in each. Dat jout in hiel apart byld, krekt as hawwe de minsken maskers op. "We hawwe yn ferskate situaasjes ferskate maskers op. Elke situaasje freget om oar gedrach, en dat sjochtst werom yn myn skilderijen", leit Matloga yn it Ingelsk út.