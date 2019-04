Brân yn frijsteand hûs mei reiddak yn Easterstreek

De brânwacht is moandei manmachtich útriden foar in brân yn in hûs oan de Dwersfeartwei yn Easterstreek. Neffens de brânwacht gie it om in útslaande brân yn in frijsteand hûs mei in reiddak. Om de skea te beheinen hat de brânwacht it dak 'ynpakt' mei skom.