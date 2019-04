Ferkearsmeldpunt foar ûnfeilige situaasjes noch ien dei iepen

It meldpunt ferkearsûnfeilige situaasjes op de webside fan Omrop Fryslân hat yn twa wiken tiid 632 meldingen opsmiten. Peaskemoandei is de lêste dei datst noch lokaasjes trochjaan kinst, wêrfan'tsto fynst dat it dêr gefaarlik is foar fytsers, kuierders, autobestjoerders of oare ferkearsdielnimmers.