Tûzenen minsken reageare op trouplannen fan Ireen Wüst en Letitia de Jong

Tûzenen minsken sizze op sosjale media dat se dat leuk fine. Under oare reedrydster Heather Bergsma stjoert har lokwinsken, krekt as hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. Sy is ek bekend as de freondinne fan Sven Kramer.

Op instagram binne der ek al fotografen en trou-ambtners dy't harsels oanbiede oan it pear. En der binne bekende Nederlanners dy't lokwinsten stjoere. Humberto Tan bygelyks, en Eva Jinek, Arie Boomsma, en Claudia de Breij. Sy skriuwt: "Wat geweldig! Gefeliciteerd lieve mooie vrouwen. Alle geluk van de wereld!"