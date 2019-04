Brânwacht rydt út foar peaskefjoer Lippenhuzen

Doe't de brânwacht der wie, wie it gau dúdlik dat it om in peaskefjoer gong. It fjoer wie mei in lint ôfsetten, en minsken stiene op ôfstân.

Der wiene ek trekkers mei jarretanks fol wetter, foar it gefal dat der wat mis gean soe. De brânwachtminsken ha in pear minuten stean te sjen, en dêrnei binne se weromgong nei de kazerne.

Der wiene in pear hûndert minsken by it fjoer yn Lippenhuzen. Op oare plakken yn de provinsje wie it ek drok by peaskefjoeren.