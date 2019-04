"It leit oan Forum sels dat se net yn de koälysje komme"

De oare gasten yn it nijsfoarum wiene Hans Gillissen fan de Stichting Afvaloven Nee, en Houkje Rypstra fan Circulair Friesland. Sy wie earder foar de PvdA wethâlder yn de gemeente Tytsjerksteradiel, en se folget de provinsjale formaasje mei grutte belangstelling.

By trije fan de fjouwer partijen liket it wol dúdlik wa't de deputearren wurde. It CDA skoot Sander de Rouwe en Sietske Poepjes nei foaren, de VVD hat foar Fokkens keazen, en de FNP hat Johannes Kramer.

Allinne by de PvdA is it noch net bekend wa't it wurdt. Der soene meardere opsjes wêze, en it soe fan de portefeuille ôfhinge wa't der keazen wurdt.

As presintatrise Simone Scheffer fan Buro de Vries oan Rypstra freget oft sy ek kandidaat-deputearre is, lit dy it achterste fan de tonge net sjen. Rypstra seit dat der in grut skala oan goeie kandidaten is, en dat se it rêstich ôfwachtet.