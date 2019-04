Benzine en jarretanks by peaskefjurren yn Fryslân

Om healwei achten hinne is it fjoer op De Fochtel oanstutsen. Dêr waard benzine by brûkt. Tsientallen minsken kamen der op ôf.

By Elslo krige de organisaasje allinne grien ljocht foar it fjoer, as de wyn de goeie kant op stie. Earder op de dei like it net goed te kommen, mar oan de ein fan de middei draaide de wyn en dus koe âldjiersploech Vesuvius de bult oanstekke.