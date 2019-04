Yn Dokkum is in motorboatsje folslein yn flammen opgong. It boatsje lei oan de wâl by de Strobosserwei. Dêr is it troch ûnbekende oarsaak yn de brân flein.

Doe't de brânwacht dwaande wie it fjoer te bestriden, rekke it boatsje los fan de wâl.