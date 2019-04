VC Snits ferliest opnij en no is it kampioenskip fier fuort

Sliedrecht Sport hat no noch ien oerwinning nedich foar har tredde lânstitel op rige.

It tredde duel is woansdei 24 april yn sporthal De Basis yn Sliedrecht. Allinne as Snits dat wint, is der in fjirde wedstriid. Dy soe op snein 5 maaie wêze, yn Snits. En in eventuele fyfde wedstriid is op sneon 11 maaie yn Sliedrecht.

Snits moat alle trije wedstriden winne om kampioen te wurden. As it oan VC Snits talint Hester Jasper leit is it seizoen nei woansdei noch net oer.