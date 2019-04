Ireen Wüst en Letitia de Jong sille trouwe: "Gelukkig zei ze ja"

Gelukkig zei ze ja," skriuwt Wüst by in foto fan it pear, dêr't op te sjen is dat se op it strân op de knibbels gong is.

De Jong (26) komt fan Feanwâlden. Wüst (33) is berne yn Brabân. Se binne sûnt 2017 by mekoar.

It is noch net dúdlik wêr of wannear't it houliksfeest plakfine sil.