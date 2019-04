Fersetheld Koos út Sondel waard deasketten op de flecht

Sels siet er ek ûnderdûkt, omdat er oan it wurk moast foar de Dútsers yn de Arbeidseinsatz. Jacobus stie yn syn winkel, doe't der in Dútser ynkaam dy't him meinimme soe as kriichsfinzene. Jacobus ('Koos') wist him te fertellen dat er by de ferkearde Boomsma wie, stjoerde him in oare kant út en naaide dêrnei gau út. Koos siet doe al, tegearre mei syn frou, yn it ferset en hy krige in ûnderdûkersplak yn Snits.