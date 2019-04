Waarfotografe Anna Zuidema: "Foar min waar giet alles oan de kant"

National Geographic

Anna Zuidema wennet yn Harns. Se giet, as it heal kin, moarns betiid de doar út op syk nei it moaiste plaatsje fan de dei. Yn 2009 kocht se har earste kamera en begûn foarsichtich har fotografebestean. Yn earste ynstânsje fanwege har beheining. Anna hat de auto-ymmúmsykte SLE. De sykte taast it bynweefsel oan. Om der dochs sa faak mooglik op út te gean, socht Anna in hobby. Dat waard fotografy. Al gau kamen foto's fan har by National Geographic yn byld. En dêrnei gie it hieltyd fierder.

NOS Journaal

No komme har foto's mei grutte regelmaat foarby yn it NOS Journaal. Dat is bysûnder, want dêr komme alle dagen in hiel soad foto's binnen. Dy fan Anna springe der dus út. Se fynt dat sels ek hiel moai. Mei de hiele húshâlding sitte se faak om acht oere mei spanning op de bank te wachtsjen op it waar. Komt har foto foarby? Anna har man is ek drok mei it waar. Hy hâldt buien en oare saken foar har yn 'e gaten. En de âldste soan is ek al mei it waarfirus besmet.