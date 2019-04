Wettertekoart ferdjert brânwacht yn Oerterp: skuorre giet folslein ferlern

De brânwacht fan Beetstersweach wie útriden om it fjoer te blussen. It soe net maklik west ha om oan wetter te kommen, omdat de skuorre in ein fan de dyk ôf lei. Doe't de brânwacht oankaam, sloegen de flammen der al út.

It is noch net dúdlik hoe't it fjoer ûntstean koe. Der is net ien ferwûne rekke by de brân.