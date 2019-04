Aris ferliest yn de lêste sekonden fan topklup Landstede út Zwolle

Aris begûn sterk oan de wedstriid tsjin de nûmer twa út de kompetysje. De Ljouwerters gongen aardich lykop mei Landstede en nei it earste hiene se in lytse efterstân: 27-24.

Yn it twadde kwart kaam Aris sels even op foarsprong. It stie 31-33, mar by it skoft wie der alwer in achterstân: 47-44.

Nei de rêst like Aris minder skerp. Landstede naam de lieding oer de wedstriid, mar Aris liet it gat net te grut wurde. Mei in stân fan 74-70 gongen de beide ploegen it lêste kwart yn.

Spannend oant de lêste sekonden

Yn it slotstik wie it opnij Landstede dat de foarsprong fergrutte (87-75), mar de Ljouwerters lieten it der net by sitte en se fochten harsels yn de lêste minút wêrom nei 87-87.

Fiif tellen foar tiid skoarde Landstede it beslissende punt. Ut in frije goai waard it 88-87.