Jonge Nederlânske kuorballers mei oermacht troch nei WK-finale

It is de earste kear dat der in offisjeel WK holden wurdt yn dizze leeftiidskategory. En foar Piepers is it ek de lêste kear. Takom jier is er te âld om der oan mei te dwaan.

Yn de pûlfaze wûn Nederlân freed ek al fan Dútslân. Doe mei 26-8. Yn de heale finale wie it ek net spannend. Dy wûn Nederlân mei 20-4.

Marvin Piepers is net de iennige spiler fan LDODK yn de seleksje fan bûnscoach Leon Simons. Charlotte de Jong stie ek yn de basis. Sy komt lykwols net út Fryslân, mar út Grinslân.