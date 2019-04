Harkemase Boys ferliest mei 4-1 by SteDoCo, en dat is net foar it earst

Jesse Renken makke it iennige doelpunt fan de Harkemase Boys. Hy skoarde út in strafskop, neidat Ricardo Samoender fan SteDoCo by in corner Harkyt Berwoud Beimers yn de rêch treaun hie.

De doelpunten oan de kant fan SteDoCo wiene fan Vincent Verheul, Joran Schröder, Bryan Jongeneel en Guytano dos Santos.