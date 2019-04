Brânwacht skaalt grut op om natuerbrân by Oranjewâld ûnder kontrôle te krijen

Yn Oranjewâld die bliken dat it gong om grûn dêr't wetter omhinne lei. "Dat was ons geluk." Even foar fjouwer oere wie de brân master.

In waarme útlaat

Earder dizze wike warskôge de brânwacht al foar de gefaren fan de drûchte. No seit Weerd ek wer dat in waarme útlaat fan in auto, dy't yn it hege drûge gers parkeard wurdt, samar in brân feroarsaakje kin. "Of een stukje glas, waar de zon op schijnt." Wat yn dit gefal de oarsaak wie, dat is noch net dúdlik.

Letter dit wykein binne der meardere peaskefjoeren pland, ek yn Fryslân. It is oan de gemeenten om te sizzen oft dy wol trochgean kinne, seit Weerd.

"Het is niet erg verstandig om met dit weer vuur aan te steken. Maar we hebben er vertrouwen in dat het gecontroleerd gebeurt. En we adviseren om erg voorzichtig te zijn."