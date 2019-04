Ut it neat in nij poppoadium yn Ljouwert: Magneet

De programearring yn poppoadium Neushoorn stiet Meijer en Van Beets net oan. Se fine it spitich dat poppoadium Asteriks gjin fêst plak mear hat yn de Blokhúspoarte. "Bovendien mist hier het kleinschalige waar iedereen zou moeten kunnen spelen", follet Van Beets oan. Se wolle gjin enerzjy stekke yn it freegjen om jild oan de gemeente of yn it organisearjen fan in 'kultureel briedplak'. "We doen het gewoon lekker zelf."

De beide manlju fûnen it net hiel dreech om Magneet foarelkoar te krijen. Stichting De Popbunker stelt de grutte oefenromte beskikber, dêr't plak is foar sa'n fyftich oant sechstich besikers. It is allegearre leechdrompelich. As it in sukses is, wolle se soks alle moannen dwaan. Se hawwe yn alle gefallen al data foar maaie, juny en july te stean. "We willen graag wat andere en vagere bands hierheen halen dan die te zien zijn in de grotere en reguliere poppodia."