Riedslid yn Harns wol syn wurden oer Fiskerijdagen net weromnimme

Yn de riedsgearkomste seit De Vries dat er graach de sifers ynsjen wol fan de Fiskerijdagen. Dy fraach is de Stichting Fiskerijdagen yn it ferkearde kielsgat sketten. Se wolle no sels hielendal gjin gemeentlike subsydzje mear, salang't De Vries syn wurden net weromnimt. Dat wegeret De Vries. Hy fynt it in legitime fraach foar in riedslid en boppedat hawwe oaren dy fraach ek, mar is hy dejinge dy't him stelt.