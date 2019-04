Omrop TIP: It ryk fan de wyk, de legacy fan de Ljouwerters

Mienskip-projekten

Heechterp-Schieringen die as wyk mei oan '8ste dag', it grutte community art-projekt fan LF2018, dat ek foar ferbining soargje moast. Hilbrand van den Bosch (32) hat lêst fan depresjes en is gameferslave. Hy hat in healjier oan de gong west om de caravan te bouwen dy't troch wetter yn beweging kaam op '8ste dag'. Mei it opknappen fan de caravan knapte Hilbrand ek op. Dat seach ek syn begelieder fan Lifemaster, in sosjale ûndernimming dy't jongerein begeliedt. Dat harren '058' Kulturele Haadstêd wie, hat wat dien mei de jongerein, dat sjogge se by Lifemaster.

Liza van Houten (21) is hikke en tein yn Heechterp-Schieringen en hie de haadrol yn de foarstelling 'Work, work, work, work, work'. Wat feroaret der as je je ferhaal dwaan kinne oer de foaroardielen dy't minsken hawwe oer de wyk. En is der ek wat feroare yn it libben fan Liza? Regisseur fan it stik, Tatiana Pratley gie mei har kollega's in jier lang de wyk yn en sjocht werom op wat de foarstelling dien hat foar de 'iepen mienskip'.