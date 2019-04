Syn ploech SC Hearrenfean ferliest, mar Kik Pierie kriget felisitaasjes

Dizze wedstriid is hiel frustearjend, want ast as ploech genôch kânsen kreëarest, is it frustrearjend datst se der net yn sjitst, sei Pierie. Dat is miskien ek it ferskil wêrom't Heracles dêr stiet en wy hjir. Yn de einfaze hiene we skerper wêze moatten.