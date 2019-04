Sam Hendriks oer gelykspul tsjin FC Eindhoven: "We begonnen echt dramatisch"

"Ik vond dat we de hele wedstrijd best wel hadden kunnen winnen, alleen we geven knullig twee goals weg", leit Hendriks út. "Uiteindelijk moet je dan heel blij zijn dat we nog met een punt weggaan."

Benammen yn it earste kertier fan de wedstriid gie der fan alles mis. "Het zag er inderdaad niet uit", seit Hendriks. "Toen hebben we het omgezet, daarna kregen we grip, speelden we beter en creëerden we wat kansen. Toen was er niet zoveel meer aan de hand. Maar we begonnen inderdaad wel echt dramatisch, ja."