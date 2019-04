Cambuur keart mei ien punt werom nei Ljouwert

Sloardich

De twadde helte begûn sloardich foar Cambuur. FC Eindhoven krige kâns nei kâns en wist sels de bal yn de 47e minút yn de goal te krijen, mar Elisha Sam stie bûtenspul en sadwaande gong it feest foar de Eindhovenaren net troch. Yn de 56e minút slagge it dan dochs: 1-0 foar FC Eindhoven. Yn de minuten dêrnei wie it keeper Xavier Mous dy't derfoar soarge dat FC Eindhoven net fierder útrûn, mar yn de 61e minút wie de 2-0 der dan dochs, neidat Van Steenvoorden de bal op it middenfjild ferlear.

Yn de 65e minút sette Van Kippersluis mei in kopbal út in frije traap Cambuur op 2-1. In botsing makke dat Steenvoorden wissele moast wurde en dat er sân minuten extra tiid bykaam. Gelokkich foar Cambuur, want fier yn de blessueretiid wie it Sam Hendriks dy't derfoar soarge dat de ploech út Ljouwert net mei lege hannen nei hûs weromgie. Hy sette de ploech op de einstân 2-2.