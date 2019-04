Kuorballers oant 19 jier stride om wrâldtitel yn Ljouwert

It liket der op dat dit jeugdtoernoai ek foar it lêst yn Ljouwert hâlden wûrdt. De bedoeling is dat it WK U19 tenei de wrâld oer giet. De organisaasje is grutsk oer de ûntwikkeling fan it evenemint, mar sil it nei 22 jier ek wol misse.

Nederlân spilet yn pûl A mei Dútslân, Kataloanië en Maleizië. Yn pûl B spylje Chineesk Taipei, Portugal, Tsjechië en Hongkong (Sina) en yn pûl C sitte België, Ingelân, Hongarije en Sina. Marokko soe ek meidwaan, mar troch swierricheden mei fisa moast de iennige Afrikaanske dielnimmer him ôfmelde.

Yn it Nederlânsk team spylje twa spilers fan LDODK út De Gordyk mei: Marvin Piepers en Charlotte de Jong.