Ofslútdyk wer diels iepen nei ûngelok, frachtweinsjauffeur oanhâlden

It ferkear op de Ofslútdyk rydt wer, de earste rydbaan yn de rjochting fan Fryslân is frijjûn. De dyk waard freed oan de ein fan de middei ôfsletten nei in swier ûngelok. In frachtwein ried efterop in auto yn in file. Dêrby rekken twa manlju dy't yn de auto sieten, beknypt. De file wie it gefolch fan in earder ûngelok.