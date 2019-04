Foppe de Haan coacht betinkingsteam Snitser razzia

Foppe de Haan sil op 21 maaie in spesjaal Snitser fuotbalteam coache. It giet om in fuotbalwedstriid en in betinking tagelyk. De manlju fan De Haan spylje tsjin Team West, en betinke dêrmei in wedstriid dy't 75 jier lyn spile waard yn Snits. Hjirby waard in razzia hâlden, wêrby't 21 manlju oppakt waarden.