Auto slacht oer de kop en fljocht yn 'e brân by De Houtigehage

De auto kaam út de rjochting fan Drachten, botste troch noch ûnbekende oarsaak tsjin in beam en kaam oer de kop terjochte yn in tún.

De helptsjinsten rieden manmachtich út, ek in traumahelikopter waard oproppen. De brânwacht hat it fjoer útmakke. De bestjoerder fan de auto is mei in ambulânse nei it sikehûs brocht. It is net dúdlik hoe't it mei it slachtoffer is.