KAART: Hjir kinne jo noch nei peaskefjurren yn Fryslân

Wol nimme de organisaasjes fan de peaskefjurren maatregels. Sa wurdt der by guon fjurren in jarretank mei wetter pleatst en wurde beammerigen dy't tichteby it fjoer steane, wiet spuite.

Op ûndersteande kaart fynst in oersjoch fan de by Omrop Fryslân bekende peaskefjurren. Tik op in lokaasje foar mear ynformaasje oer de dei en de lokaasje.