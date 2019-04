Kweajongesstreek wurdt deadlik drama

It is in fergetten ferhaal út de oarloch. Neat yn it Ljouwerter Vossepark herinnert noch oan it drama. En dat moat feroarje, sa fynt sjoernalist en skriuwer Auke Zeldenrust. Hy wennet yn de beurt fan it park en kaam it ferhaal op it spoar yn de argiven fan it Histoarysk Sintrum Ljouwert.

"Ik wie dwaande mei it ûndersyk foar myn boek 'De Joodse Bruiloft' doe't ik yn it argyf in plysjerapport tsjin kaam fan 11 april 1942, wêryn't plysjeminsken konstatearre dat de buordsjes fuort binne. Moarns wurdt dat konstatearre troch de plysje en jûns jout de SD opdracht, mei de SS, om tsien joaden út Ljouwert op te pakken."