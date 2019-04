Wursktraf easke tsjin taksysjauffeur foar feroarsaakjen deadlik ûngelok

De taksysjauffeur seit dat er de auto nea sjoen hat, hy tinkt dat de frou mei in needgong de dyk op riden is. Justysje tinkt dat de man sels te hurd riden hat. Dat docht bliken út de gegevens fan de airbagmodule. Dêrút koe de plysje ôflêze dat de taksy op it momint fan de botsing in snelheid hie fan tusken de 60 en de 65 kilometer.

De maksimum snelheid op it plak fan it ûngelok is 30 kilometer yn de oere. In kompjûtersimulaasje kaam út op in snelheid fan tusken de 40 en de 55 kilometer yn de oere. It slachtoffer ried neffens de plysje tsien kilometer yn de oere.

De rjochtbank docht oer twa wiken útspraak.