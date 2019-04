Mei in betonnen plaat de greidefûgels rêde fan de hongerdea

Op guon plakken yn Fryslân liket it op it earste each noch net sa slim mei de drûchte. De sleat om in stik greide flak boppe Tytsjerk stiet grôtfol, en it liket der sels op dat er sa oerstreame kin. In pear stappen fierder it lân yn feroaret it byld lykwols fluch: dêr is it lân hageldrûch, en spikerhurd. It is in stik lân dat wol wat ekstra wetter brûke kin.

Boer Jos Lenes is eigener fan it stik grûn, en is nei de oprop fan it BFVW fuort yn aksje kaam om wetter op syn lân te krijen. Hjir en dêr binne de earste resultaten ek al te sjen: groppen dy't stadichoan fol wetter rinne, en lytse plassen hjir en dêr dy't de hurde ûndergrûn wer wat sachter meitsje moatte. "It liket no wol moai", fertelt Lenes. "Ik hoopje benammen dat de fûgels der dalik yndie profyt fan hawwe."

Ymprovisaasje

Rob Feenstra fan it BFVW wie tiisdei al eefkes op it lân fan Lenes en de skrik sloech him om it hert doe't er de tastân fan de grûn seach: "It wie hjir sa drûch as riis, krekt op it momint dat de aaien fan de ljippen en de skriezen útkomme." It lân fan Lenes is drok bewenne, mei tolve span ljippen, acht span skriezen en noch inkele tjirken. Krekt op dit soarte punten is it wichtich om fochtige grûn te kreëaren. "It sil je dochs net barre dat de fûgels omkomme fan de honger en de toarst!"