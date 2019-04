Freonen en kollega's betinke Verhoeff: "It fielt oft der in stikje skiednis klear is"

Ald-wethâlder Wietze de Haan: "In soan fan De Lemmer is ferstoarn"

Verhoeff wie in echte Lemster. De Haan koe Verhoeff as doarpsgenoat. "Hy hie wat mei De Lemmer, hy is der berne. Hy is nei Amsterdam gien, om't hy foart flechte fan it beklemmende fan it lytse doarp. Dat seagen je werom yn De Fjoertoer. Mar mei de Lemster wike dan kamen je him wer tsjin."

Mei tank oan Verhoeff stiet dy fjoertoer no wer op De Lemmer. De Haan seach in advertinsje dêr't Verhoeff op 'e syk wie nei in fjoertoer, om't hy in serie meitsje woe oer De Lemmer.

"Doe ha ik betocht oft it net wat wie om die fjoertoer nei de opnamen nei De Lemmer te heljen. Ik ha Pieter doe belle en hy sei: 'dat ding gean we net bouwen, we meitsjen in ding earne yn in studio en dêr spylje wy dan in'."

Mei stipe fan it kolleezje ha it bedriuwslibben, de gemeente, De Haan, Verhoeff en oaren der lang om let foar soarge dat de fjoertoer makke waard. Alde tekeningen dy't der noch fan de fjoertoer wiene, binne opsocht yn it gemeentehûs. "Hy is neimakke, brûkt yn de film en dêrnei op in pream nei De Lemmer brocht."

Verhoeff wie neffens De Haan in aimabele en fitale man, mei in kreative geast.