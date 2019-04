Auto en karavan brâne folslein út op N31 by Ljouwert

Der lykje gjin ferwûnen te wêzen. Wol is it in gaos op de dyk, troch it skom dat de brânwacht brûkt hat by it útmeitsjen fan de brân. De brân is ûnder it riden ûntstien yn de kofferbak fan de auto. Omstanners ha noch besocht de karavan los te keppeljen fan de auto, mar dat wie te let.