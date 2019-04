Fandalen ferniele massaal beammen op De Harkema

Yn it ôfrûne wykein wie it wer raak. Yn de omjouwing van sporthal De Fûgelkamp waarden beammen fernield. Ek sneuvele der yn dy buert in spegel fan in auto. Yn deselde nacht - fan sneon op snein - waard op it parkearterrein by de supermerk Poiesz oan de Bouwe Harkemastrjitte ek noch mei in stien it foarrút fan in auto stikken smiten.

Yn de ôfrûne jierren hat it fandalisme yn it doarp de gemeente inkelde tûzenen euro's koste. Dêrby wiene faak nij oanplante beammen it doelwyt.