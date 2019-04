Seldsume oarlochslokomotyf foar Noardwâlde

De NS164 hat tsien jier by it oarlochsmuseum stien en hat gjin motor. It flechtmuseum en it Doarpsargyf sille de restauraasje begeliede mei help fan de gemeente en frijwilligers. En ek om foar de 7 ton swiere NS164 in goed plak te finen. It tramstasjon by it flechtmuseum is in winsk fan guon ynwenners.