Powerkolleezje: Wie it ynsest of net wat politikus Onno Zwier fan Haren die?

Belangrike skriuwer

Yn Wolvegea stoart Van Haren him op it skriuwersfak. Hy wurdt in wichtich skriuwer en is suksefol. Ek lettere skriuwers hawwe bewûndering foar him. Yn de 20e iuw besykje ferskillende skriuwers de saak te rekonstruearjen en te ûntdekken oft Van Haren skuldich wie of net. Dat slagget net. Sa is ien fan de grutste skandalen yn de Nederlânske polityk noch altyd net opheldere.

Looper leit mei syn ferhaal de link mei it hjoeddeistige ynternet en de digitale skandpeal. "We tinke dat it no rûch giet, mar yn dy tiid gong it der ek om wei. En dat relativearret miskien ek wol wat de ynfloed fan de sosjale media. Doe gie it mei papier en pamfletten, mar it gie der wol om wei."